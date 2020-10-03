Pati gönüllüleri iyilik için yollarda

Veteriner hekimi ve gönüllüleriyle birlikte yola çıkan gezici araç Patibüs, rotasında Ümraniye’den Yeşilköy’e, Kasımpaşa’dan Bostancı’ya kadar tam 16 farklı lokasyona yer vererek 5 gün boyunca sokak kedilerini besliyor. “Patiler için daha iyi bir dünya” söyleminden güç alan Whiskas Türkiye, projeye destek veren isimler arasında yer alan Sedef Avcı ile birlikte hayvanseverlerden oluşan “Pati Gönüllüleri” ekibiyle, öncelikle zorlu kış koşulları gelmeden olabildiğince çok hayvanın hayatına dokunmayı, sonrasında da yüzlerce hatta binlerce gönüllüden oluşması planlanan Pati Gönüllüleri Ailesi ile bir toplumsal farkındalık hareketi yaratmayı amaçlıyor.

Gidilen lokasyonlarda ilgiyle karşılanan Patibüs, çevredeki sokak kedilerinin mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyor. Aynı zamanda sosyal medya hesabında bir Instagram filtresi oluşturan @whiskas.tr, bu filtreyi kullanan kişiler adına barınağa mama bağışında bulunma sözü de veriyor. Ayrıca son gün Göktürk Hayvanseverler Derneği Barınağı’nı da ziyaret ederek buradaki tüm hayvan dostlarını besliyor.

Sadece kedileri beslemekle yetinmeyen proje, Onaranlar Kulübü ile iş birliği yaparak Kadıköy’de yer alan bir parkta patili dostlar için bir yaşam alanı yaratmayı da ihmal etmiyor.

30 Eylül’de başlayan ve 4 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek proje sokak sokak gezerek kedilerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Siz de projeye ait Instagram filtresini kullanarak ya da kapınızın önüne bir kap mama ve bir kap su koyarak bu iyilik hareketinin bir parçası olabilirsiniz.



