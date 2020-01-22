Patileri kesilen kediye 3 boyutlu yazıcıyla 4 ayak yapıldı

Rus veteriner, Sibirya soğuğunda sokakta kaldığı için patileri kesilen kediye protez bacak üreterek yeniden hayata tutunmasını sağladı. Dymka isimli kedi, 2018'de soğuk sokakta kalmış ve ölümle burun buruna gelmişti. Şiddetli buz yanıkları olan kediyi bulan veterinerler, kuyruğunun bir kısmını, 4 ayağını ve kulaklarını kesmek zorunda kalmıştı. Dr. Sergei Gorshkov, Dymka'ya ötenazi uygulamak yerine, hayata tutunmasını sağladı.





Dr. Gorshkov yaptığı açıklamada, 'İki muhtemel senaryo var: Ya kaçtı, ya da pencereden düştü. Ne yazık ki hayvanlarda donma olayı, Sibirya'da gerçek bir sorun' dedi.

Dymka'nın, 4 patisine de protez takılan dünya üzerindeki ikinci kedi olduğu düşünülüyor.









Dr. Sergei Gorshkov, eşsiz protezlerin üretilmesine yardımcı olmak için Tomsk Politeknik Üniversitesi uzmanlarıyla ortak bir çalışma yürüttü. Mühendisler ve tasarımcılar, yeni bacakları titanyum kullanarak 3 boyutlu yazıcıdan üretti.

İyileşmesi 7 ay sürdü

Dymka'nın büyük operasyonundan tamamen iyileşmesi yedi ay sürdü. Kedi şimdi, yeni yürüyüş biçimine adapte olmuş durumda. Ayrıca Sibirya soğuğunda onu bulan kadın tarafından sahiplenildi.



