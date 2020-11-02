Türkiye Patlamada öldüğü sanılan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Patlamada öldüğü sanılan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Türkiye

Patlamada öldüğü sanılan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Bahçelievler'de dün sabah saatlerinde bir apartmanın ikinci katında çıkan patlamanın ardından 31 yaşındaki Fatma Mavi hayatını kaybetti. Ekipler, Mavi'nin en son Ergin A'yla görüştüğünü belirledi. Gözaltına alınan Ergin A, "Önce boğdum sonra yaktım." dedi.

02 Kasım 2020, Pazartesi 14:31 Son Güncelleme:
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Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokakta dün sabah 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın ikinci katında patlama meydana geldi. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri salon kısmında 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin cesediyle karşılaştı.

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2 yıldır burada oturduğu öğrenilen Mavi'nin öldüğü patlamayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatma Mavi'nin en son irtibatta olduğu kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda genç kadının en son Ergin A., ile sık sık görüştüğünü tespit etti.

"Önce boğdum sonra yaktım" 

Bunun üzerine çalışma başlatan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ergin A'yı gözaltına aldı. A'nın ifadesinde, "Gece Fatma ve yanında bulunan 2 kadınla buluşup Taksim'e gittik. Sabah 07.00 sıralarında olayın yaşandığı eve geldik. Başka bir kadın yüzünden bu sırada Fatma'yla aramızda kıskançlık tartışması çıktı. Kendimi tutamadım. O an cinnet getirdim ve Fatma'yı ellerimle boğdum. Sonra Ali İlkay S., adlı arkadaşımı çağırdım. Benzin istasyonuna gittik. Ona para vererek benzin aldırdım. Sonra eve geldim. Ali çıkmadı yukarı. Ben daha sonra benzini dökerek evi ateşe verdim. Fatma'yı da yaktım" dediği öğrenildi.

Ellerinde ve kollarında yanıklar var

Ellerinde ve kollarında yanıklar bulunan Ergin A'nın ifadesinin ardından Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ali İlkay S'yi de gözaltına aldı.

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