Gelinim Mutfakta lezzetlerinden: Patlıcanlı volovan tarifi

Her lokmasında ayrı bir lezzet barındıran patlıcanlı volovan tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için patlıcanlı volovan tarifi arıyor ya da patlıcanlı volovan nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Patlıcanlı volovan tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

PATLICANLI VOLOVAN TARİFİ

Patlıcanlı volovan malzemeleri

12 milföy hamuru

2 patlıcan

1 yemek kaşığı tahin

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 yumurta sarısı

Tuz

Karabiber

Süslemek için

Taze kekik

Patlıcanlı volovan yapılışı

Hamurları yumuşaması için 15 dakika oda sıcaklığında bekletin. Yuvarlak bir kalıpla her bir hamurdan iki parça kesin. 12 tanesini kenarlardan 1 cm kalacak kadar daha küçük bir kalıpla ortasından keserek halka şekli verin. Halka şeklindeki hamurları yuvarlak hamurların üzerine yapıştırın. Yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin. Hamurların kenarlarına fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün ve 200 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Patlıcanları fırın ızgarasında ara ara çevirerek iyice yumuşayıncaya kadar közleyin. Kabuklarını soyup suyunu süzün ve bir kaseye alın. İçine sarımsak rendeleyin. Tahin, tuz, karabiber, pul biber ekleyip karıştırın. Karışımı volovanların içine doldurun. Üzerlerini taze kekik ile süsleyerek servis yapın.



