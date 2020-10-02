Kıymalı böreği bir de böyle deneyin: Patriot böreği tarifi

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Patriot böreği tarifi

Patriot böreği malzemeleri

Hamuru için ;

1 kilo un

1 paket kabartma tozu

3 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar ılık su

İç malzemesi ;

5 adet büyük boy soğan

3 diş sarımsak

1 yumru dana kıyma

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

Nane

Kekik

Kırmızı toz biber

Sumak

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Bezelerin araları için sıvı yağ ve tereyağ karışımı 1 su bardağı kadar

Patriot böreği yapılışı

Öncelikle iç harcı hazırlayın. İlk önce kıymayı biraz kavurup rengini döndürün. Ufak ufak doğranan soğanları ekleyip iyice kavurun. Sonra salçayı da ekleyip kavurmaya devam edip tuzu ilave edin. Biraz su ekleyebilir, iyi piştiğine emin olduğunuzda yarım çay bardağı kadar nar ekşisi ve baharatları da ekleyip 1 dakika kadar ocağın altı açık halde karıştırın. Sonra ocaktan alıp iç harcı soğumaya bırakın. Unu yoğurma kabımıza döküp sonra tuz kabartma tozunu ilave edip harmanlayın ve ılık suyu da yavaş yavaş dökerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edip 5 dakika kadar dinlendirin. Dinlendirme işlemi bittikten sonra hamuru ikiye bölüp biri alt biri üst katman olarak ayırın ve onları eşit bezeler haline getirin. Yapılan bezeleri tek tek pasta tabağı boyutunda acın ve arası için yapılan tereyağ ve sıvı yağ karışımından sürün. Tekrarlayıp bütün bezeleri yapın ve en üste kalan hamura yağ sürmeyin. Alt ve üst kısım olarak yapılan iki ayrı yağlanmış hamurları kenara alın. İlk önce yapılmış olan yağlı hamurları açmak için masaya biraz un serpin ve hamuru unun üzerine koyun. Tekrar un serpin oklavayla üzerine kare kare yapın ki hamurlar birbirine yapışsın açarken dağılmasın. Sonra tepsi boyutundan biraz büyük açın ve tepsiye yerleştirin. Kenarlarına yapıştırın hamuru. Kenarlara yapışan hamurla burgu yapılacak. İç harcı içine eşit miktarda yayın ve kenara alın. Diğer hamuru iki katı açın üzeri büzgü büzgü olacak şekilde ayarlayın. Açılan hamuru da tepsiye dikkatlice serin ve büzgüleri yapın. Düzeltilmiş olduğunuz hamurun kenarlarını burgu yapın. En son hamuru koyulduğunda her yeri yağlanacak şekilde bolca yağlayın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızaran kadar pişirin. Hamur pişerken kabarabilir. Böyle bir durum yaşarsanız bıçak yardımıyla hamuru söndürün.



