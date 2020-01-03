PAU: Demet Akalın bizi zarara soktu

PAU ne demek?

Üniversitesiden kalma aslında. Piyanist Ayhan Ulu’nun kısaltılmışı.

Ayşe ile nasıl tanıştın?

Ben sosyal projelere düşkün bir insanım. Sokakta kalmış insanlara, kadınlara sahip çıkıyorum. Ayşe’ye evimde bakıyorum. Başka insanlar da var. Evimde bakamayacak olursam elimden geldiği kadar maddi ve manevi yardım ediyorum.

Yabancı birini evine almaya nasıl cesaret ettin? Korkmadın mı?

Erkekler kadınlara merhamet borçludur. Psikolojik sorunları var. Düzelene kadar da bende kalacak. Daha sonra kendisine yeni bir hayat kurup, yollarımızı ayıracağız.

Bunu prim için kullandığın söyleniyor.

Prim şöyle olur; bir klipte oynatırsın prim olur, biz Ayşe’yi klipte oynatmadık. Birlikte paylaşımlar yaptığın Instagram’dan reklam alırsın prim olur, ben hiçbir şekilde reklam almıyorum. Prim Ayşe üzerinden maddiyat olarak yardım alırsın, prim olur. Ben kesinlikle maddi yardım kabul etmiyorum. Büyük sanatçılardan teklif geldi Ayşe’yi klipte oynatmak için, kabul etmedik. Prim yapmak isteseydim kabul ederdim.

Ayşe’yi neden klipte oynatmak istiyorlar? Anlamadım.

E fenomen. Gelsin, görünsün diyorlar. Biz sadece Ayşe’ye bakıyoruz. Hiç kimse marka bilincini de zedelemek istemez.

Böyle bir şeyi kullanmak da zaten vicdansızlık olur.

Sonuçta Ayşe bakıma muhtaç bir kadın. 10-15 senedir bu mesleğin içindeyim. Ben Ayşe’den önce var olan bir müzisyenim. Ayşe’den önce 70 tane klibim var. 60 tane beste sattım. Bunun için prim çok komik bir soru olur. Düşünenler de komik insanlar.

Nasıl tanıştınız peki?

Sokakta. Darp ediliyordu, kurtardık ve düzelmesi için elimden geleni yapıyorum.

Nasıl yetişiyorsun bunca şeye?

Hayatımı çok ertelemek zorunda kalıyorum. Ayşe olsun, başka insanlar olsun… Ben bir insana para verip göndermiyorum ki. Berberi, kuaförü, kıyafeti, nerede kalıyor, neye ihtiyacı var? Bu da tabii süreç istiyor.

“Demet Akalın'la iş yapmak istemedik"

Demet Akalın’la tam olarak neler oldu?

Demet Akalın bana, “Seninle düet yapalım” dedi. Biz de, “Tamam” dedik. Aradan 6 ay geçti, biz de hatırlattık. O da, “Evet ben unutmuştum, şarkıyı yapalım” dedi. Sonra 1 aylık bir süreçte belirlediğimiz 4 tane gün vardı, o günlerde işlerimizi iptal ettik ama Demet Akalın hiç gelmedi.

Gerekçesi neydi?

“İşim var, işim var, işim var” Her işim var dediğinde biz 15-20 bin TL’lik işlerimizi erteledik. Yani bizi zarara soktu. “Biraz daha bekle” dedi. Sonra onunla iş yapmak istemedik. Boynumu eğmedim yani. Sonra da çıktık kavga ettik işte.

Nasıl böyle popüler oldun?

Herkese yükselmesi için bir neden lazım. Beni de yükselten sosyal projelerim oldu. Üşüyen adama ceketini versen tebrik edilirsin. Ben de bunları insanlara gösterdim. Beni görüp gelip tebrik edemedikleri için beni Instagram’dan takip ettiler. Takip edince de şarkılarımı gördüler. Merak merakı uyandırdı derken bir milyona kadar geldi hesabım.

Hangisiyle anılmak daha çok hoşuna gidiyor?

Uyku. (Yeni şarkısı) Şu anda bir milyona doğru gidiyor. Yeni, single’lar da çıkacak . Ama her şeyden önce insanları düşünmek zorundayım. Çünkü öbür dünya da var.

Bundan sonraki süreçte seni neler bekliyor?

Sosyal projelere devam ediyorum. Sanat hayatım da benim aşkım. Bu yüzden evlenmiyorum, hayatıma kimseyi de almıyorum. Önce sanat hayatımda iyi bir şeyleri başarmak, anılmak istiyorum. 1 numara olmak için de elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

Takipçilerine ne söylemek istersin?

Beni takip eden insanlar, benimle aynı kafada olan, bana destek veren insanlar. Kötü eleştiri yapanlar var ama onlar da gizli hayranlıktır. İndirdiğim uygulamalardan da beni her gün kötü kötü eleştirip profilimden çıkmayanları da biliyorum. Canlarım benim.



