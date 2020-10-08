PayCore, PIN destekli SoftPos teknolojisi için onayı aldı

Covid-19 pandemisiyle hijyenin ön plana çıkması nakit ödemelerden kaçınılmasını ve temassız kartlı ödemelerin yükselişe geçmesini sağladı. Bu yılın ilk çeyreğinde küresel bazda temassız ödemeler yüzde 40 artış gösterdi. Dünyanın en büyük dijital ödeme şirketlerinden Mastercard’ın 19 ülkede 17 binden fazla kişiyle yaptığı araştırmaya göre artık dünya genelinde 10 kişiden 8’i temassız ödemeyi tercih ediyor. Yapılan tahminler de temassız alışveriş yapan kullanıcıların yüzde 74’ünün salgın sonrasında da bu alışkanlıklarını devam ettireceği yönünde.

Temassız ödeme sadece sağlık açısından değil aynı zamanda uygun maliyetli ödeme seçeneklerinden biri olarak da öne çıkıyor. Dünya genelinde 180 milyon mikro işletme, ödeme terminallerinin yüksek maliyeti nedeniyle yalnızca nakit üzerinden ticaret yapabilirken, özellikle bu tür işletmelerin finansal ihtiyacını karşılayacak çözümlere duyulan ihtiyaç da temassız ödemelere olan talebi yükseltti. Dünya çapında yapılan bir çalışmaya göre 2020 yılında 10,3 milyar dolar olan global temassız ödemeler pazarı 2025 yılında 18 milyar dolara ulaşacak.

PayCore’un geliştirdiği SoftPOS çözümü bu ihtiyacı karşılayan önemli bir teknoloji olarak ön plana çıkıyor. SoftPOS teknolojisi, NFC destekli Android akıllı telefonların ve tabletlerin herhangi bir ek cihaza gerek kalmadan POS terminali olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Bu çözüm sayesinde her ölçekten işletme temassız kartlar, mobil cüzdanlar ve giyilebilir cihazlardan miktar ne olursa olsun kendi kişisel mobil cihazlarıyla ödeme kabul edebiliyor. Düşük ve yüksek tutarlı ödemeleri PIN girişi ile mümkün kılan SoftPOS, dünyada hayata geçen iş birlikleriyle hızla yaygınlaşıyor.

PayCore son olarak dijital ödeme devi Mastercard’la önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliği kapsamında Mastercard’dan onay alan PayCore’un PIN destekli SoftPOS çözümü, dünyanın dört bir yanında iş yerlerinin kart kabul etmelerine olanak sağlayacak. Böylelikle milyonlarca şirket, düşük maliyet ve yüksek teknolojiyle ödeme kabul edebilecek.