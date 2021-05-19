Magazin Payitaht Abdülhamid dizisinde neler yaşanacak? İşte detaylar

Payitaht Abdülhamid dizisinde neler yaşanacak? İşte detaylar

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Payitaht Abdülhamid dizisinde neler yaşanacak? İşte detaylar

TRT 1 ekranlarında her cuma akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşan ‘Payitaht Abdülhamid’ 21 mayıs cuma günü 152. yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Peki, Payitaht Abdülhamid’in yeni bölümünde izleyiciyi neler bekliyor? İşte 152. Yeni bölümde merak edilenler…

19 Mayıs 2021, Çarşamba 11:19 Son Güncelleme:
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TRT 1 ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan ve uzun süredir ekran macerasını sürdüren dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, 152. yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen Payitaht Abdülhamid dizisinin 21 mayıs cuma akşamı yayınlanacak olan 152. yeni bölümünde neler olacak?

GÖRÜŞMENİN BİLGİLERİ SULTANA ULAŞIYOR

İngiltere Kralı Edward ve Rus Çarı Nikolay Osmanlı Devletini parçalamak için Reval’de bir araya gelirler. Abdülhamid’in tayin ettiği yeni heyet-i mahsusa azaları sarayda toplanır. Reval’de yapılan görüşmenin bilgileri hafiyeler tarafından sultana ulaştırılır.

 Mary, kendini ele vermesin diye Victor’u kurtarmaya çalışırken Saliha Mary’i hareme davet etmekle hata ettiğini anlar. Mary’nin yaptığı haber herkesi tedirgin eder. Aliye kendisinden saklanan büyük sırrı öğrenir.

 

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