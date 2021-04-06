Kampanyanın toplam 1 milyon öğüne denk gelen temel gıda malzemesi, TİDER’in ağında yer alan gıda bankaları aracılığıyla 30 ildeki 145.250 haneye ulaşacak. Kampanya kapsamında Coca-Cola, ihtiyaç sahiplerine toplam 1 milyon öğüne denk gelen temel gıda malzemesi desteğinde bulunurken, “1 Şişe = 1 Bağış” yazılı Coca-Cola ürünlerini alan tüketiciler de ihtiyaç sahiplerine yapılan yardıma ortak olabilecek.

PANDEMİDE STK'LARLA 3 BACAKLI DESTEK PROGRAMI YÜRÜTTÜ

Pandemi döneminde Türk Kızılayı iş birliğiyle sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarında yer alan marka, pandeminin ilk döneminde 3 bacaklı bir destek programı yürüttü. Program kapsamında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelere koruyucu ekipman alımı ile 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerine gıda ve içecek yardımı yapıldı. Gıda bankalarına TİDER ile gıda ve temizlik malzemesi ulaştırıldı. 15 binden fazla yeme-içme hizmeti sektörü çalışanına Ahbap Derneği aracılığıyla alışveriş kartı dağıtıldı.