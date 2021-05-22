Türkiye Pazar günleri marketler açık mı? Pazar günleri marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Pazar günleri marketler açık mı? Pazar günleri marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye

Pazar günleri marketler açık mı? Pazar günleri marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Pazar günü marketlerin açık olup olmayacağı kademeli normalleşme sürecinde merak edilmeye başladı. 17 günlük tam kapanma sonrası kademeli normalleşmeye geçilmesi ile birlikte marketlerin çalışma gün ve saatlerinde değişiklik oldu. Peki pazar günü marketler açık mı?

22 Mayıs 2021, Cumartesi 16:31 Son Güncelleme:
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Kademeli normalleşme sonrası pazar günleri marketlerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Peki pazar günleri marketler açık mı?

17 günlük tam kapanma sonrası kademeli normalleşme uygulaması başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere Kademeli normalleşme genelgesi gönderildi.

PAZAR GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Kademeli normalleşme adımları çerçevesinde pazar günlerinin (23 Mayıs 2021) marketlerin açık olmasına karar verildi. Marketler Cumartesi- Pazar günleri marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

Ancak pazar günleri pazar yerleri kurulmayacak.


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