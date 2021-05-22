Kademeli normalleşme sonrası pazar günleri marketlerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Peki pazar günleri marketler açık mı?

17 günlük tam kapanma sonrası kademeli normalleşme uygulaması başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere Kademeli normalleşme genelgesi gönderildi.

PAZAR GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Kademeli normalleşme adımları çerçevesinde pazar günlerinin (23 Mayıs 2021) marketlerin açık olmasına karar verildi. Marketler Cumartesi- Pazar günleri marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

Ancak pazar günleri pazar yerleri kurulmayacak.



