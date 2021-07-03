Türkiye’de aşı uygulamaları rekor seviyede bir hızla devam ediyor. Aşı yaşının 20 yaşa inmesi ve tüm SGK’lıların aşı grubuna alınması nedeniyle aşı merkezlerinde yoğunluğa neden olurken, hafta içi çalışan vatandaşlar, hafta sonu ve Pazar günleri aşı yapılıyor mu araştırması yapıyor…

PAZAR GÜNÜ AŞI YAPILIYOR MU?

Türkiye’de Biontech ve Sinovac aşıları tüm kamu hastanelerinde, özel hastalerde ve aile sağlığı merkezlerinde uygulanıyor. Ancak hafta sonu aile sağlığı merkezleri kapalı olduğu için aşı uygulamaları cumartesi ve Pazar günleri sadece hastanelerde yapılıyor. Bu nedenle aşı randevusu olurken bu ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için birkaç farklı yol bulunuyor. Eğer internet erişiminiz varsa MHRS ve e-devlet üzerinden aşı randevusu alabilirsiniz. Diğer yandan ALO 182 hattını arayarak ya da SMS ile aşı randevusu almak mümkün.

E-DEVLET MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu almak için öncelikle sisteme üye olunması gerekiyor. Eğer üye değilseniz öncelikler sizden istene kimlik bilgilerini girerek üyelik işlemini tamamlamanız gerekiyor.

MHRS’ye üye olduktan sonra, şifre ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapın ve sağ tarafta yer alan “Aşı randevusu al” butonuna tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranda aşı olmak istediğiniz yerlerin seçeneceği çıkacak. Buradan aile sağlığı merkezi veya hastane seçmeniz mümkün.

Buradan aşı olmak istediğiniz sağlık merkezi, gün ve saati seçerek aşı randevunuzu alabilişiniz. Randevu işleminiz tamamlandıktan sonra, Sağlık Bakanlığı tarafından sisteme kayıtlı olan e posta adresinize ve cep telefonunuza aşı randevunuz ile ilgili detaylar mesaj yolu ile gönderiliyor.

TELEFONDAN ALO 182 İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

Telefonla ALO 182’den aşı randevusu alabilmek için telefon hattını arayarak, aşı randevunuzu alabilirsiniz. Ancak son dönemlerde aşı hakkı tanınan kişi sayısı rekor seviyeye ulaştığı için yoğunluk nedeniyle ALO 182 hattına ulaşmak kolay ol

SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;

ASI 1234567890 3934

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