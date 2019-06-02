Cuma günü ile birlikte vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline girdiler. Pazartesi günü arefe, 4 Haziran Salı günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü... 10 Haziran'a kadar tatil devam edecek. Fakat banka ve PTT'lerde işi olanlar özellikle yarının tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

AREFE GÜNÜ BANKA VE PTT'LER AÇIK MI?

Devlet kurumları kalan 7 gün boyunca kapalı olacak. Fakat banka ve PTT'ler arefe günü yarım gün çalışacaklar. Yani banka ve PTT'lerde işi olanlar 3 Haziran Pazartesi günü saat 12.30'a kadar işleri halletmek zorundalar... Bayramda ise bu kurumlar kapalı olacak.