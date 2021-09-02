PCR testi, covid salgınında en net yanıtı veren uygulamalar arasında yer alıyor. Ağız ve burundan alınan sürüntü örneğine göre, kişinin korona olup olmadığı kesin olarak öğrenilebiliyor. PCR test sonuçları ise bir sağlık kurumuna gitmeye gerek kalmadan e Nabız girişi yapılarak görüntülenebiliyor…

PCR SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKIYOR?

PCR test sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde çıkıyor.

E NABIZ GİRİŞİ İLE PCR TEST SONUCU SORGULAMA EKRANI

PCR test sonucunu öğrenmek için e nabız sistemine T.C. kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra Sonuçlarım bölümüne tıklamanız gerekmektedir.

PCR TESTİ NEDİR?

PCR testi tanı koymak amaçlı kullanılmaktadır ve günümüzde Covid-19 tanısında en kesin bilgiye ulaşılan testtir. Polymerase Chain Reaction kelimesinin kısa adı olan PRC testi oldukça pratik bir şekilde uygulanır.

Bu test ile kişide virüs olup olmadığı öğrenilir. Aynı zamanda kişinin vücuduna giren virüs sonucunda nasıl etkilendiğine dair bilgi edinmek için de uygulanabilir.