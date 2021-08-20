PCR testi, Covid-19 hastalığının tespitinde kullanılan en büyük gösterge olarak kullanılıyor. Bundan sonra okullarda aşı olmayan öğretmen ve diğer personellerden iki hafta bir PCR testi istenecek, konser, tiyatro ve sinema gibi yerlere de testi olmayan giremeyecek. Peki, PCR testi nerelerde yapılıyor, ücretli mi?

PCR TESTİ NEDİR?

Kısa adı PCR testi olan polimeraz zincir reaksiyonu denilen test ile kişiden alınan örneklerde virüsün genetik materyalinin bulunup bulunmadığını saptamaya yarar. Söz konusu genetik materyal ise virüsün RNA parçalardır. Diğer testlerden farklı olarak vücudun normalde ürettiği antikorları değil de virüsün doğrudan varlığını tespit etmeyi sağlar. Bu nedenle alınan örnekte virüsün varlığının bulunması önemlidir.

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

PCR testinde hastanın boğazından ve burnundan özel çubuklarla sürüntü yöntemi ile örnek alınır. Kişiden uzun çubuklarla alınan sürüntü örnekleri virüs taşıma ortamı olarak da bilinen özel sıvılar içinde testin yapılacağı yetkili laboratuvara transfer edilir. Laboratuvara gelen örnekler PCR yöntemiyle analiz edilir ve sonuç raporu hazırlanır.

Antikor testi ise kişinin daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini ve virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanılmadığını tanımlamak amacıyla yapılır.

PCR TESTİ NERELERDE YAPILIYOR?

PCR testi Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tüm sağlık kurumlarında covid belirtisi gösterenlere yapılıyor.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada zorunlu tutulacak PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını belirtti.

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