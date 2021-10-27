PCR testi pozitif çıktı, yol uygulamasında yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu yüksek hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında denetim yaptıkları sırada bir otomobili durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında sürücü H.K.K'nin karantina süresinin devam ettiğini belirleyen ekipler, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.

Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada H.K.K'nin PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza kesilen sürücü, özel aracıyla seyahat ettiği için evine gönderildi.