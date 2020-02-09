‘Peaky Blinders’ modası

Kıvanç Tatlıtuğ, diziden esinlenip Türkiye’de kasket modasını başlattı. Çağatay Ulusoy, Burak Deniz, Engin Altan Düzyatan ve Tolga Sarıtaş da bu akıma kayıtsız kalamadı. 5 sezondur devam eden diziye gelince, 1. Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’de faaliyet gösteren ‘Peaky Blinders’ adlı çeteyi anlatıyor. Kıyafetler de 1920’leri yansıtıyor.

Kampa girdiler

Pelin Akil ile Kaan Sekban’ın, başrol oynadıkları ‘Son 5 Yıl’ adlı müzikal öncesinde kampa girdikleri ortaya çıktı. 11 Aralık’tan beri sahnelenen oyun için ciddi bir hazırlık aşaması geçiren ikili, şan dersleri aldı. Bu arada Kaan Sekban, fiziksel olarak da iyi bir performans gösterebilmek için 6 kilo verdi. Pelin Akil ise 3 kilo zayıfladı.