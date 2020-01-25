Pegasus'tan Elazığ’a ek seferler

Pegasus havayolları Elazığ’da meydana gelen deprem için ek seferler düzenledi.

25 Ocak 2020, Cumartesi 00:43 Son Güncelleme:
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Pegasus'tan Elazığ’a ek seferler

Pegasus yetkililerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Elazığ’da meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı ve evleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesine yönelik talebi karşılamak amacıyla ilave sefer planlamaları yapılmaktadır. Web sitemiz ve mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

DHA



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