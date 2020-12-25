MasterChef Türkiye yarışmasında, yarışmacılardan istenen tabaklardan birisi de pekin ördeği idi. Somer şefin özel tarifini yapmak için yarışmacılar zamanla yarıştılar. Seyirciler ise pekin ördeği nasıl yapılır bir hayli merak ediyor. Pekin ördeği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Pekin ördeği tarifi

Pekin ördeği malzemeleri

1 ördek

Tuz

Soğan

Sarımsak

Ayçiçek yağ

Anason

Tane karabiber

Soya sos

Toz seker

Bal

Sirke

Zencefil

Karanfil

Defne yaprağı

Hoisin sos

Üzerine

Bal

Esmer şeker

Su

Soya sos

Pirinç sirkesi

Pekin ördeği yapılışı

Pekin ördeklerini güzelce yıkayıp içini dışını kağıt havlu ile kurulayın. Ardından kompresör ya da hava pompası yardımı ile derisi ile etinin arasına hava basarak derinin etten ayrılmasını sağlayın. Bir mayonez tenceresine sarımsak ve zencefil rendeleyin. Hoisin sos, anason, tane karabiber, defne yaprağı, şeker, soya sosu ve küp küp doğranmış soğanı ördeğin içine masaj yaparak yedirin ve hem alt hem de üst kısmından hava almayacak şekilde bir şiş yardımı ile dikin.

Poşe suyu

Büyük bir tencereye su, bal, şeker, karanfil anason ve karanfil ekleyiniz ve kaynatın. Kaynayan karışımı ördeğin her yerine temas edecek şekilde üstüne dökerek 5 dakika banyo yaptırın.

Kurutma

Ördeği ip yardımı ile ocağın en az 50 cm üstüne gelecek şekilde asın ve ocağı açın. Ocaktan gelen kuru ve sıcak hava dalgası ördeğin dış derisini kurutacaktır. Bu işlem en az 2 saat sürmelidir.

Kuruyan ördeği 170 derece fırında iyice kızarıp dışı çıtır olana kadar pişirin ve 25 dakika dinlendirip servis edin.



