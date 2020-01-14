Pelerin ceketler yeni trend oldu

Pelerinlere muhtemelen kimse önem vermedi ancak son dönemin modası haline gelmeyi başardılar. Pelerinler şimdi kırmızı halıdan sokak stillerine kadar pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Bu yıl, herkesin bir pelerin edinme vakti geldi. Pelerinli tulumlara kadar son birkaç aydır, pelerinin pek çok çeşidini gördük. Bunlardan biri de Çukur dizisinde Efsun karakterini canlandıran Damla Sönmez'in giydiği Pol Portraitofalady marka pudra renkli pelerin tulumdu.





Bu tulumun internet sayış fiyatı 2 bin 950 lira.

Pelerinlerin kadınlara güçlü bir hava kattığı inkar edilemez bir gerçek.

Pelerin giyme kuralları

Asla tam uzunlukta bir pelerin seçmeyin. Dracula gibi görünmenize neden olabilir.

Siyah, lacivert veya toprak rengi pelerinlere en çok yakışan renklerdir.

Kapüşon ve kollardan uzak durun.

Keskin bir silüet için pelerin en iyi seçimdir.

Geçen yıl, kırmızı halıda her yerde pelerinli omuzlu gece elbiseleri vardı. Charlizze Theron, Bombshell filminin galasında giydiği pelerin paltoyla oldukça ağır ve çekici görünüyordu.

İlkbahara doğru ilerlerken pelerin hala güçlenmeye devam ediyor. Louis Vuitton Resort 2020 gösterisinde blazer ve eteklerden saten pantolonlara kadar her şeyin üstüne pelerin giydirdi. Gucci'nin bahar podyumunda Galler Prensi paltoları vardı.

Pelerinler zor bir seçimdir, ancak sadece değişiklik için bile olsa pelerin almaya değer. Pelerinler normal bir cekette sahip olamayacağınız rahatlığı size sunabilir.

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