Pelin Akil: Dadımız yok

Pelin Akil, önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Telefonda eşi Anıl Altan ile görüşme yaptıktan sonra habercilerin sorularını yanıtladı.

'SÜREKLİ BAKICI DEĞİŞTİREN ANNELERİ ÇOK İYİ ANLIYORUM'

Kızları Alin ve Lina’ya eşinin baktığını söyleyen Akil “Dadımız yok. Sadece oyun ablamız var. Gerçekten herkese güvenmek çok zor. İyi birisini bulmak bu zamanda kolay değil. Sürekli bakıcı değiştiren anneleri çok iyi anlıyorum” dedi.