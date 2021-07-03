Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden mutluluk pozu

2016 senesinde Anıl Altan’la hayatını birleştiren Pelin Akil, mutlu bir evlilik sürüyor. Akil, yaz dönemini ailesiyle birlikte tatil yaparak geçiriyor. Pelin Akil, yaz tatiline yönelik sık sık paylaşım yapıyor. Güzel oyuncu son olarak eşi Anıl Altan ile güzel havanın tadını çıkardıkları anları paylaştı.



