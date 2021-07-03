Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden mutluluk pozu
Oyuncu Pelin Akil, sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerine özel hayatını sunuyor. Akil son eşi Anıl Altan ile güneşlenirken bir karesini yayınladı.
03 Temmuz 2021, Cumartesi 16:33 Son Güncelleme:
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2016 senesinde Anıl Altan’la hayatını birleştiren Pelin Akil, mutlu bir evlilik sürüyor. Akil, yaz dönemini ailesiyle birlikte tatil yaparak geçiriyor. Pelin Akil, yaz tatiline yönelik sık sık paylaşım yapıyor. Güzel oyuncu son olarak eşi Anıl Altan ile güzel havanın tadını çıkardıkları anları paylaştı.
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