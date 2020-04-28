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Magazin Pelin Karahan da bu sevdaya düştü

Pelin Karahan da bu sevdaya düştü

Magazin

Pelin Karahan da bu sevdaya düştü

Pelin Karahan 2014’te Bedri Güntay ile nikah masasına oturmuş, 2015’te Ali Demir’i, 2017’de Eyüp Can’ı kucağına almıştı. Bir süredir setlerden uzak duran oyuncu corona virüs tedbirleri kapsamında evinde karantinada...

28 Nisan 2020, Salı 22:03 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını nedeniyle evlerine kapanan ünlüler resim yapmaya başladı. Ünlü oyuncu Pelin Karahan da karantina günlerinde sanata bulaşan son isim... Oyuncu Instagram hesabından "Seneler önce başladığım resme geri döndüm. Özellikle bu dönemde bana en iyi gelen... Artık bırakmam seni" mesajını paylaştı.

urgül Yeşilçay’ın başını çektiği resim sevdası Bensu Soral, Hande Erçel, Burcu Şendir ve Yasemin Allen’a geçti. Son olarak Pelin Karahan da bu sevdaya düştü.


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