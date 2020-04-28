Corona virüs salgını nedeniyle evlerine kapanan ünlüler resim yapmaya başladı. Ünlü oyuncu Pelin Karahan da karantina günlerinde sanata bulaşan son isim... Oyuncu Instagram hesabından "Seneler önce başladığım resme geri döndüm. Özellikle bu dönemde bana en iyi gelen... Artık bırakmam seni" mesajını paylaştı.

urgül Yeşilçay’ın başını çektiği resim sevdası Bensu Soral, Hande Erçel, Burcu Şendir ve Yasemin Allen’a geçti. Son olarak Pelin Karahan da bu sevdaya düştü.





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