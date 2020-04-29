Pelin Karahan gençlik aşkına geri döndü

Malum; karantina günlerinin en moda hobisi; resim yapmak. Yasemin Kaya’dan Hande Erçel’e, Burcu Şendir’den Yağmur Tanrısevsin’e kadar birçok ünlünün elinden fırça, boya düşmez oldu. Pelin Karahan da (35) içindeki sanat aşkını yeniden ortaya çıkardı. Oğulları dünyaya geldikten sonra ara verdiği resim çalışmalarına başladı. Evin bir odasını atölyeye çevirdi. Aslında sanat genlerinde var. Annesi Nural Koçyiğit ressam.

Resimlerine talip çıktı

Pelin Karahan “2010’da ‘Kavak Yelleri’ dizisinde oynarken 25 yaşında içimdeki yeteneği keşfettim. Resim yapmak kafamı boşaltmamı, günün yorgunluğunu ve stres atmamı sağlıyor. Bu dönemde de çok iyi geldi. Artık bırakmam” dedi. Pelin Karahan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı tabloları görenler sıraya girdi. Demet Akalın, “Fazla iyi olmuş. Sergi açarsan, talibiz” mesajı attı. Oyuncu Ayça Erturan ise “Ben de istiyorum minik kuşum” yorumunu yaptı.