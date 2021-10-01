Magazin Pelin Karahan: Kolay kolay yılmam

Pelin Karahan: Kolay kolay yılmam

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Pelin Karahan: Kolay kolay yılmam

‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinde rol alan Pelin Karahan eşi Bedri Güntay, oğulları Ali Demir (6) ve Can Eyüp (4) için Türkiye- Kıbrıs arasında mekik dokuyor. Pelin Karahan 8 maddede kendini anlattı.

01 Ekim 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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1- Hırslı değil ama azimliyim. Sabretmeyi bilirim. 

2- Hızı, tempoyu, koşturmayı seviyorum. 

3- Tatilde bile sporumu hiç aksatmam. 

4- Erken yatıp erken kalkmaya dikkat ederim. 

5- Kesinlikle sigara içmem, alkol kullanmam.

6- Geç saatlerde asla yemek yemem. 

7- Kolay kolay yılmam. Pes etmeyi sevmem. 

8- Gerçekçiyim, bir adım sonrasını düşünüyorum.

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