Pelin Karahan: Kolay kolay yılmam
‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinde rol alan Pelin Karahan eşi Bedri Güntay, oğulları Ali Demir (6) ve Can Eyüp (4) için Türkiye- Kıbrıs arasında mekik dokuyor. Pelin Karahan 8 maddede kendini anlattı.
01 Ekim 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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1- Hırslı değil ama azimliyim. Sabretmeyi bilirim.
2- Hızı, tempoyu, koşturmayı seviyorum.
3- Tatilde bile sporumu hiç aksatmam.
4- Erken yatıp erken kalkmaya dikkat ederim.
5- Kesinlikle sigara içmem, alkol kullanmam.
6- Geç saatlerde asla yemek yemem.
7- Kolay kolay yılmam. Pes etmeyi sevmem.
8- Gerçekçiyim, bir adım sonrasını düşünüyorum.