Pelin Karahan: Uçuk kaçık hayaller kurmam
Pelin Karahan, Alem dergisine röportaj verdi. ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinde rol alan oyuncu, 2014’ten beri evli olduğu Bedri Güntay’ı, çocukları Ali Demir (6) ve Can Eyüp’ü (4) anlattı.
02 Eylül 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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- “Birisi benim için ‘O her şeyin en iyisini bilir ve yapar’ demesin, ‘Güler yüzlü’ desin, daha mutlu olurum. Sabırlı, uyumlu ve pozitif bir kadınım çünkü.”
- “Telaşlı bir yapım var. Bazı şeylerin keyfine varamadığımı fark ettim ve artık daha sakin davranmaya karar verdim. Anın tadını çıkartmaya çalışıyorum. Acele etmeden yaşamayı deniyorum. Hiçbir zaman uçuk kaçık hayalperest biri olmadım. Duygularımla başlar mantığımla devam ederim.”
‘EVLİLİKTE GÜVEN ŞART’
- “Bedri ile ortak zevklerimiz çok. Müzik tarzlarımız, sevdiğimiz yemekler gibi. Evlilik, aşkla başlayıp güvenle devam eder. Aşkın yeri tabii ki, bambaşka. Ama iki taraf da en çok güven ve huzura ihtiyaç duyar.”
- “Ali Demir karakter olarak eşime çekmiş, Can ise bana. Bedri oğullarımıza çok düşkün. Erkek çocukların bir baba figürüne ekstra ihtiyacı olabiliyor. Birlikte futbola da gidiyorlar, hamama da.”