Pelin Öztekin o mesajı ifşa etti: Sapıklığında boğul

Kısa bir süre önce babası Rasim Öztekin'i kaybıyla zor günler geçiren Pelin Öztekin'in başı bu aralar, bazı takipçileri yüzünden dertte. Bir takipçisinden gelen cinsel içerikli mesajlara daha fazla sessiz kalamayan oyuncu, sosyal medya hesabından gelen mesajı ifşa etti.

"SAPIKLIĞINDA BOĞUL"

Bir erkek takipçisinin her fotoğrafına cinsel içerikli mesaj atmasına sinirlenen Pelin Öztekin mesajları "Sapıklığında boğul" diyerek Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Öztekin sinirlerine hakim olamayarak "Bir bitmeniz" diye isyan etti.



