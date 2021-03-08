Magazin Pelin Öztekin'in hastane bahçesindeki hali yürek burktu

Pelin Öztekin'in hastane bahçesindeki hali yürek burktu

Magazin

Pelin Öztekin'in hastane bahçesindeki hali yürek burktu

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, önceki gün kalp krizi geçirerek sevenlerini korkuttu. Babasını hastane bahçesinde bekleyen Pelin Öztekin, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Geçmiş olsun" dileğine tepki gösterdi.

08 Mart 2021, Pazartesi 15:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Usta oyuncu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp kriz sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürülen Öztekin, daha sonra Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edildi.

Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne sevk edilen Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Tüm bunlar yaşanırken babası Rasim Öztekin için hastane bahçesinde çırpınan Pelin Öztekin ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Babam Rasim Öztekin için O RH(-) kana ihtiyaç vardır. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" açıklamasında bulundu.

'LÜTFEN SAÇMALAMAYIN'

Hastane bahçesinde bankta oturan Pelin Öztekin, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Geçmiş olsun" dileğine "Şu an değil arkadaşlar saçmalıyorsunuz, lütfen saçmalamayın" diyerek, tepki gösterdi. Pelin Öztekin ardından oturduğu yerden kalkarak hızlı adımlar ile görüntü alınmaması için görünmeyen bir bölüme geçti. Öztekin'in hali yürek burktu.

'BİZ SENİ BEKLİYORUZ'

Pelin Öztekin, açıklamasında; "İlk aşkım, Rasoş’um, Babiş’im; dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiye'nin her yerinden kan vermek için arayan, bir şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnettarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var. Çoook seviliyorsun Babiş. Bir an önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfedeceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum" demişti.

'KANA İHTİYAÇ KALMADI'

Öte yandan Öztekin son yaptığı açıklamada babasına kan ihtiyacı kalmadığını belirterek, "Şu an için kana ihtiyaç kalmadı. Duyarlılığınız için teşekkür ederim. Dualarınız babamla olsun." demişti.

‘KAVUĞU’ ŞEVKET ÇORUH’A DEVRETMİŞTİ 

Bugüne kadar Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'e emanet edilen Kavuk; kalp rahatsızlığından dolayı canlı performans yasaklanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin tarafından Şevket Çoruh'a devredilmişti. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törende duygulu anlar yaşanmıştı.

'OYNAYAMAYACAKSAM BENDE OLMASININ ANLAMI YOKTU' 

Kavuğu aldıktan üç ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelere uzak kaldığını ve bu nedenle en mağdur kavuklu olduğunu belirten Öztekin, kendi doktoruna ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele eden bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etmişti.

İlgili Haberler
Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin'in son durumunu açıkladı!Kızı Pelin Öztekin paylaştı! Rasim Öztekin için aranan kan bulunduRasim Öztekin kalp krizi geçirdi


Yazarlarımızdan
Gökçen Erdoğan
Bu çağ kadınların yüzünü güldürecek
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Herkes bir günlüğüne kadın olsun!
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
8 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Cenaze evinde kutlama yapılır mı?
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
8 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!
Öner Döşer
Şirin Sever
Lütfen indirmeyin!
Şirin Sever
Funda Duru
Efsane kadınlar kulübü
Funda Duru
Uğur Alkapar
Aşık ve isyankar
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Adım adım flört rehberi
Mehmet Coşkundeniz
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Sosyetik hanımlar klip oyuncusu oldu
Bekir Saçar
Yasemin Candemir
Evlerde yaşanan büyük dönüşüm!
Yasemin Candemir
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan'ın son hali şaşırttı