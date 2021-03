Usta oyuncu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp kriz sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürülen Öztekin, daha sonra Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edildi.

Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne sevk edilen Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Tüm bunlar yaşanırken babası Rasim Öztekin için hastane bahçesinde çırpınan Pelin Öztekin ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Babam Rasim Öztekin için O RH(-) kana ihtiyaç vardır. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" açıklamasında bulundu.

'LÜTFEN SAÇMALAMAYIN'

Hastane bahçesinde bankta oturan Pelin Öztekin, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Geçmiş olsun" dileğine "Şu an değil arkadaşlar saçmalıyorsunuz, lütfen saçmalamayın" diyerek, tepki gösterdi. Pelin Öztekin ardından oturduğu yerden kalkarak hızlı adımlar ile görüntü alınmaması için görünmeyen bir bölüme geçti. Öztekin'in hali yürek burktu.

'BİZ SENİ BEKLİYORUZ'

Pelin Öztekin, açıklamasında; "İlk aşkım, Rasoş’um, Babiş’im; dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiye'nin her yerinden kan vermek için arayan, bir şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnettarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var. Çoook seviliyorsun Babiş. Bir an önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfedeceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum" demişti.

'KANA İHTİYAÇ KALMADI'

Öte yandan Öztekin son yaptığı açıklamada babasına kan ihtiyacı kalmadığını belirterek, "Şu an için kana ihtiyaç kalmadı. Duyarlılığınız için teşekkür ederim. Dualarınız babamla olsun." demişti.

‘KAVUĞU’ ŞEVKET ÇORUH’A DEVRETMİŞTİ

Bugüne kadar Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'e emanet edilen Kavuk; kalp rahatsızlığından dolayı canlı performans yasaklanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin tarafından Şevket Çoruh'a devredilmişti. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törende duygulu anlar yaşanmıştı.

'OYNAYAMAYACAKSAM BENDE OLMASININ ANLAMI YOKTU'

Kavuğu aldıktan üç ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelere uzak kaldığını ve bu nedenle en mağdur kavuklu olduğunu belirten Öztekin, kendi doktoruna ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele eden bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etmişti.