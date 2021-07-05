Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
05 Temmuz 2021, Pazartesi 11:03 Son Güncelleme:
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı, Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’lı teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
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