Gündem Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Gündem

Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 11:03 Son Güncelleme:
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı, Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’lı teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.


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