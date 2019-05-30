Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

Siirt’te 3. Kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

30 Mayıs 2019, Perşembe 21:37
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Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

Olay, Yeni Mahalle M. Nebil Oktay Caddesi meydana geldi. Evin mutfak penceresine çıkan 4 yaşındaki Ferdi Ramazan Ensar Aydın dengesini kaybetmesi sonucu 3’üncü kattan düştü.

DURUMU KRİTİK

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik çocuk tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

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