Pencereden düşerek hayatını kaybeden turist olayında yeni gelişme

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri McDowall’ın ölümüne ilişkin detaylara ulaştı. McDowall’ın bir gün önce İngiltere’den İstanbul’a geldiği belirlendi. İngiliz turistin eski kız arkadaşı Estee Mun B. ise aynı saatlerde ABD’den İstanbul’a geldi. Eski sevgililer aynı gün Beyoğlu’nda buluştu.

Çift daha sonra dört hafta önce İstanbul’a geldiği belirlenen ABD vatandaşı Raul M. ile Tophane’deki ruhsatsız pansiyona yerleşti, geceyi aynı odada geçirdi. Üç arkadaş olay günü pansiyonun resepsiyonunda tartışmaya başladı. Tartışma üzerine Antony McDowall odasına çıktı. Resepsiyonda kalan Estee Mun B. ve Raul M. kendi aralarında tartışmaya devam etti.

Bu sırada Estee Mun B. telefonunu almak için odaya çıkmak istedi. Pansiyon görevlisi odaya çıksa da açan olmadı. Polis ekipleri pansiyonun güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay anında Antony McDowall’ın odada tek başına olduğu belirlendi. Odada yapılan aramalarda ise uyuşturucu haplar bulundu.