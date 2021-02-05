Türkiye Pendik Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak

Pendik Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak

Türkiye

Pendik Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak

İstanbul İli Pendik Belediye Başkanlığı, ilk defa atanmak üzere zabıta memuru alacağını duyurdu.

05 Şubat 2021, Cuma 16:49 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Pendik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır." açıklaması yapıldı.

Son başvuru tarihi ve detaylar için tıklayınız

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