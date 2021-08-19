Türkiye Pendik’te ağaçlık alanda yangın

Pendik’te ağaçlık alanda yangın

Türkiye

Pendik’te ağaçlık alanda yangın

Pendik’te ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

19 Ağustos 2021, Perşembe 20:11 Son Güncelleme:
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Pendik, Kurna Mahallesi’nde ağaçlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek, söndürdü. Helikopterden atılan su ile de yangına müdahale edildi. Jandarma ve polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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