Pendik’te ağaçlık alanda yangın

Pendik, Kurna Mahallesi’nde ağaçlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek, söndürdü. Helikopterden atılan su ile de yangına müdahale edildi. Jandarma ve polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA