Pendik'te fabrika yangını

Pendik Kurtköy’de köpük imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangına itfaiye ekiplerinin köpük kuleleri ile müdahalesi sürüyor

14 Haziran 2019, Cuma 09:12 Son Güncelleme:
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Pendik'te fabrika yangını

Pendik’de köpük imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İki işçinin dumandan etkilendiği yangında çevreye alevlerin ve dumanların yayıldığı gözlendi.

Pendik Kurtköy Sanayi Mahallesi’nde sabah 08.30 sıralarında köpük imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle fabrikada bulunan iki işçi dumandan etkilendi. Yangın çıkan fabrikanın pencerelerinden çevreye alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiği görüldü. Dumandan etkilenen işçilere sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangına itfaiye ekiplerinin köpük kuleleri ile müdahalesi sürüyor.

DHA

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