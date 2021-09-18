Türkiye Pendik'te feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı

Pendik'te feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı

Türkiye

Pendik'te feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı

Pendik sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Feci kazada, biri erkek diğeri kadın iki kişi hayatını kaybederken, 1 ve 4 yaşında oldukları belirtilen 2 çocuk yaralandı.

18 Eylül 2021, Cumartesi 10:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Ankara istikametine giden otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada biri kadın diğeri erkek iki kişi öldü. 1 ve 4 yaşında oldukları belirtilen 2 çocuk ise yaralandı.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Uğursuz 13 hurafesine pabuç bırakmadılar
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
Murat Çelik
Aşı, İngiltere ve kış
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalif medyaya 'demokrasi baharı' beklerken…
Oral Çalışlar
Şirin Sever
İkisinin arasındaki fark
Şirin Sever
Banu Şen
Başkent'ten yükselen lale diyarı: Sincan
Banu Şen
Erkut Can
Dünya yıldızları Türkiye’ye koştu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Maske cezası mesajlarına dikkat! Akılalmaz yöntem