Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha İstanbul Pendik’te hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında Seyidoğlu Baklavaları firması tarafından açılan dava ile ihtiyati tedbir kararı alınmıştı. Kararın ardından Seydioğlu Baklava firmasının dükkanlarının tabelaları indirilmeye başlandı