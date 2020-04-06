Dünya Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan kaptan corona virüse yakalandı

Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan kaptan corona virüse yakalandı

Dünya

Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan kaptan corona virüse yakalandı

"Savaşta değiliz, askerlerimizin ölmesi gerekmiyor" diyerek, koronavirüsten etkilenen mürettebatı için yardım isteyen ve bu nedenle görevden alınan Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Brett Crozier’in corona virüs testi pozitif çıktı.

06 Nisan 2020, Pazartesi 11:50 Son Güncelleme:
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Pasifik'teki Guam adasında bulunan nükleer kapasiteli USS Theodore Roosevelt gemisinde yaşanan karantina krizinde görevinden olan Brett Crozier’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Test sonucunu duyuran New York Times gazetesi, haberini Deniz Harp Okulu’ndayken Crozier’in sınıf arkadaşı olan iki kişiye dayandırdı. Crozier’in, perşembe günü gemiden ayrılmadan önce hastalık semptomları göstermeye başladığı da belirtildi.

Personelle birlikte 4 bin 800 kişilik bir mürettebatın bulunduğu gemideki koronavirüs vaka sayısı 155'e çıkmıştı.

Kaptan 'durumu abartıyor' demişlerdi

Kaptan Brett Crozier gemide salgının yayılması üzerine ABD donanmasına hitaben dört sayfalık bir mektup kaleme almıştı. Gemisindeki personelin karaya çıkarılmasını isteyen Crozier, "Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmesine gerek yok. Şu anda adım atmazsak en güvendiğimiz unsurumuz olan denizcilerimize olması gerektiği şekilde bakmamış oluruz” diyordu.

Ancak ABD’li yetkililerin buna yanıtı Crozier’i görevden almak olmuştu. ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly, Crozier’in ‘bir krizin ortasındayken çok kötü bir muhakeme’ sergilediğini belirtmiş, gemideki askerlerin hiçbirinin durumunun ciddi olmadığını, kaptanın ‘yaşananları abarttığını’ söylemişti.

Denizciler kaptanlarını alkışlarla uğurlarken, bu yapılanın ‘adil olmadığını’ savunan pek çok kesim de Crozier’e destek olmuştu.


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