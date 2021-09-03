Galatasaray’da forma giyen Oğulcan Çağlayan sevgilisi Peri Ispartalı’ya evlilik teklif etti, mutlu anlarını sosyal medyada paylaştı. Çiftin paylaşımının ardından da Peri Ispartalı kimdir kaç yaşında ve nereli? Oğulcan Çağlayan'ın sevgilisi Peri Ispartalı ne iş yapıyor? aramaları çoğaldı.

PERİ ISPARTALI KİMDİR KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Peri Ispartalı hakkında internette çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak genç kadının 23 yaşında olduğu biliniyor.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN'IN SEVGİLİSİ PERİ ISPARTALI NE İŞ YAPIYOR?

Oğulcan Çağlayan'ın sevgilisi Peri Ispartalı hukuk okuyor ve Instagram’da "perispartali" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Oğulcan Çağlayan 22 Mart 1996 tarihinde, Ankara’da doğdu. 1,88 boyunda olan Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da forvet mevkinde forma giyiyor.

Genç futbolcu Bursaspor, Galatasaray, Gaziantepspor, Kayseri Erciyesspor, Rizespor'dan sonra tekrar Galatasaray'da forma giymeye başladı.