Bilim & Teknoloji PES 2021 LITE kullanıcılara ücretsiz olarak sunuldu

PES 2021 LITE kullanıcılara ücretsiz olarak sunuldu

Bilim & Teknoloji

PES 2021 LITE kullanıcılara ücretsiz olarak sunuldu

Konami Digital Entertainment'ın yaptığı PES 2021'in ücretsiz versiyonu PES 2021 LITE kullanıcılara sunuldu. Peki PES 2021 LITE kullanıcılara neler sunuyor?

08 Aralık 2020, Salı 15:36 Son Güncelleme:
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PES 2021 LITE'ı Xbox One, PlayStation 4 ve PC üzerinde ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Oyunu, geriye uyumluluk sistemi sayesinde yeni nesil konsollarda da oynayabilirsiniz.

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Oyunu ücretsiz olarak indirmek için Steam, Xbox mağazası ve PlayStation mağazalarını kullanabilirsiniz.

PES 2021 LITE’ın öne çıkan özellikleri şu şekilde:

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE'in ücretsiz oynanan sürümü olan PES 2021 LITE ile myClub'da kendi takımızını oluşturabilir, Matchday'de favori taraflarınızı destekleyebilir ve eFootball modunda e-spor kariyerinize başlayabilirsiniz.

Oyunun tam sürümündeki myClub verilerine LITE sürümünden erişilebilir ve aynı şekilde tam tersi de yapılabilir.

PES 2021 LITE, oyunun tam sürümüne sahip olan kullanıcılarla online maçlar oynamanıza imkan sağlıyor.

Ana Lig sadece PES 2021'in tam sürümünde mevcuttur. PES 2021 LITE'ta yer alan tüm modların tam listesi için resmi web sitesine göz atabilirsiniz.

Bazı kulüpler belli modlarda mevcut değil.

PES 2021 LITE'ta bütün eFootball modu müsabakaları mevcut değil.

COVID-19'un devam eden etkisi sebebiyle gerçek yaşamdaki bazı futbol liglerinde ve/veya turnuvalarında ani kural değişiklikleri yaşanabilir. Bunun sonucunda oyundaki kurallar, gerçek yaşamdaki karşılıklarıyla kusursuz bir şekilde örtüşmeyebilir. Gelecek güncellemelerde önceden haber verilmeden ligleri ve turnuvaları etkileyen başka değişiklikler de yapılabilir.

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