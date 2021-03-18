Pes dedirten hırsızlık! Kulübün 15 kupası çalındı

Kayseri'de eski amatör futbol kulübünün 15 kupası, sergilendiği kahvehaneden çalındı. Kahvehanede inceleme yaparak delil toplayan ekipler, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Polatlı, yaptığı açıklamada, çalınan kupaların manevi değeri olduğunu belirterek, "Pencereyi kırıp içeri giren hırsızlar kasadaki bozuk paraları almışlar. Benim hırkam vardı onu da almışlar. Kahvehanede tadilat olduğu için kupaları içeride bir odaya almıştık. 16 kupamız vardı. Maddi olarak çok değerli değildi ama manevi değeri çok yüksekti. 1968'lerden kalma kupalar vardı. Hepsini burada sergilerdik. Sadece bir kupa kaldı. Kupaları değerli sandılar ama değil." dedi.

AA

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