Türkiye Pes dedirten olay! HES kodunda anlaşıldı

Pes dedirten olay! HES kodunda anlaşıldı

Türkiye

Pes dedirten olay! HES kodunda anlaşıldı

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde HES kodu sorgusunda temaslı olduğu tespit edilen kişi, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 01:13 Son Güncelleme:
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Ekipler, HES kodu sorgulamasında, araçtaki yolculardan N.U'nun (52) temaslı çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası uygulanan N.U. yurda yerleştirildi.

AA

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