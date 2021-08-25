Pes dedirten olay! HES kodunda anlaşıldı
Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde HES kodu sorgusunda temaslı olduğu tespit edilen kişi, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.
25 Ağustos 2021, Çarşamba 01:13 Son Güncelleme:
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Ekipler, HES kodu sorgulamasında, araçtaki yolculardan N.U'nun (52) temaslı çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.
Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası uygulanan N.U. yurda yerleştirildi.
AA