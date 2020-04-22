Sabah gazetesinin haberine göre; Petek Dinçöz, 'Arım Balım Peteğim' sunuculuk ve orkestra gibi masraflarının karşılanmadığını belirterek, şikayette bulundu. 12 milyon liralık icra takibi başlatılan şirket itiraz etti, ancak karar değişmedi.

Planlı bir şekilde hesaplar boşaltıldı

Şarkıcı, icra yoluyla parayı tahsil etmek istedi ancak şirket üzerine kayıtlı gayrimenkul ve mal varlığı bulunamadı. Dinçöz, şirketin planlı şekilde hesaplarını boşalttığını ve bu nedenle zarara uğradığını belirtip İcra Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.







