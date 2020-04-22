Petek Dinçöz'den 12 milyon liralık icra takibi
Şarkıcı Petek Dinçöz, bir dönem sunuculuğunu yaptığı 'Arım Balım Peteğim' programındaki yapımcısıyla mahkemelik oldu.
22 Nisan 2020, Çarşamba 09:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sabah gazetesinin haberine göre; Petek Dinçöz, 'Arım Balım Peteğim' sunuculuk ve orkestra gibi masraflarının karşılanmadığını belirterek, şikayette bulundu. 12 milyon liralık icra takibi başlatılan şirket itiraz etti, ancak karar değişmedi.
Planlı bir şekilde hesaplar boşaltıldı
Şarkıcı, icra yoluyla parayı tahsil etmek istedi ancak şirket üzerine kayıtlı gayrimenkul ve mal varlığı bulunamadı. Dinçöz, şirketin planlı şekilde hesaplarını boşalttığını ve bu nedenle zarara uğradığını belirtip İcra Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.