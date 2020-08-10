Evliliklerinde 6 yılı geride bırakan çiftten güzel haber geldi.İkinci kez anne olmaya hazırlanan Petek Dinçöz, hamileliğini Instagram sayfasında paylaştığı pembe patik fotoğrafı ile duyurdu.

Dinçöz'ün 'şükür' emojisi ile paylaştığı fotoğrafa eşi de kalp emojileri ile karşılık verdi.











