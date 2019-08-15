Peter Murphy kalp krizi geçirdi!

13 Ağustos akşamı Peter Murphy, nefes darlığı nedeniyle New York City Hastanesi’ne gönderildi ve Le Poisson Rouge'de düzenlenen konserini yapamadı.

Çarşamba sabahı erken saatlerde Peter'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. 62 yaşındaki Peter’ın ailesi şu ifadeyi yayınladı:

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hayranlarına destekleri için teşekkür etmek istiyoruz ve Peter’ın daha önce olduğundan daha güçlü, yenilenmiş bir kalple sahneye çıkacaklarını umuyorum!"

Kalbine iki stent takılan Murphy'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.



