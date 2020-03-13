Evde kolay ve pratik bir şekilde yapabileceğiniz lezzetlerden bir tanesi olan peynirli gül böreği tarifi oldukça lezzetli bir börek. Eğer sevdiklerinize hazırlamak için peynirli gül böreği tarifi hazırlamak istiyor yada peynirli gül böreği nasıl yapılır merak ediyorsanız "peynirli gül böreği tarifi, peynirli gül böreği nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Peynirli gül böreği tarifi

Peynirli gül böreği malzemeleri

5-6 adet günlük yufka

1 büyük kase ufalanmış beyaz peynir

Kıyılmış maydanoz ( İsteğe bağlı )

Peynirli gül böreği iç sosu;

1 su bardağı süt

1 türk kahve fincanı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta beyazı

Peynirli gül böreği üzerine ;

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı yoğurt

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tutam tuz

Peynirli gül böreği yapılışı

Bir kasede iç sosu için gerekli olan bütün malzemeleri karıştırın. Bir yufkayı tezgaha serin ve iç sosu fırçayla sürün. Bolca peynir ufalayın yufkanın üzerine. Rulo şeklinde sardığınız yufkayı ortadan ikiye bölün. Daha sonra kendi etrafında dolayıp pişirme kağıdı serili tepsiye yerleştirin. Bütün yufkalar için bu işlemi gerçekleştirin ve üzeri için hazırlanan sosu böreklerin üzerine sürüp çörekotu ile süsleyin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişirin.