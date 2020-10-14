Osmanlı'da en çok sevilen lezzetlerden birisi: Peynirli pide tarifi
Orta Doğu ve Türk mutfağına özgü bir tarif olan peynirli pide tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için peynirli pide tarifi arıyor ya da peynirli pide nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Peynirli pide yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
14 Ekim 2020, Çarşamba 15:05 Son Güncelleme:
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Hafif ve pratik bir tarif arıyorsanız peynirli pide tarifi tam size göre. Sevdiklerinize hazırlamak için peynirli pide tarifi arıyor ya da peynirli pide nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Peynirli pide yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Peynirli pide tarifi
Peynirli pide malzemeleri
- 550 gram un
- 1.5 su bardağı su
- 1 yaş maya (40 gram)
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yumurta sarısı
İç harcı için
- 150 gram lor peyniri
- 150 gram beyaz peynir
- Yarım demet maydanoz
- 1 yumurta
- 30 gram tereyağı
- Kırmızı pul biber
- 1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber
Peynirli pide yapılışı
İlk olarak bir kaseye yarım bardak ılık su ve şekerin tamamını aktarıp mayayı içinde eritin. Geniş bir kaba unu alın. Üzerine tuz, maya ve kalan ılık suyu azar azar ekleyip 10-15 dakika iyice yoğurun. Hamuru top haline getirip üzerini bir bezle örtün ve yarım saat dinlendirin. Dinlendirilmiş hamuru 6 parçaya bölün. Oklavayla her bir parçayı 8-9 cm genişliğinde açın. Pidenin uzun kenarlarını hafif yukarıya doğru kaldırıp iki ucunu sıkıştırın. 15 dakika daha dinlendirin. Maydanozu ince ince kıyın. Bir kasede peynir, karabiber ve yumurtayla karıştırın. Tavada tereyağını eritin. Fırçayla pidelerin içini yağlayıp harcı eşit miktarda dağıtın. Üzerlerine kırmızı pul biber serpin. Pidelerin kenarlarına yumurta sarısı sürüp 180 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.