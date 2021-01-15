Pfizer aşı teslimatlarında gecikme

Norveç Halk Sağlığı Dairesi (FHI), BioNTech ve ABD´li ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Avrupa genelinde ve Norveç´te teslimatlarında azalma ve gecikme olacağını duyurdu. FHI, Norveç’e yapılacak teslimatların yüzde 18 oranında azalacağını belirtti. FHI´den yapılan açıklamada, "Söz konusu azalma, Avrupa ülkelerini de etkileyecektir. Pfizer´ın üretim kapasitesini yılda 1,3´ten 2 milyar doza çıkarmasının ne kadar süreceği henüz belli değil" denildi. FHI Bulaşıçı Hastalıklar Önleme Uzmanı Geir Bukholm, FHI´nin söz konusu değişiklikten bugün haberdar edildiğini duyurdu.

DHA