Pfizer aşısı olan 10 kişi daha hayatını kaybetti

Norveç’in ardından şimdi de Almanya aşı yaptıran kişilerin hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Almanya’da, Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs salgınına karşı umut ışığı olan aşılar, dünya genelinde birçok ülkede uygulanıyor.

Bu kapsamda Almanya’da aşılanan 842 bin kişiden 10’u, aşı olduktan sonra hayatını kaybetti. Ülke harekete geçti. Paul Ehrlıch Enstitüsü ölümlerin sebebini araştırmaya başladı.

Enstitü sağlık ürünleri Başkanı, yaşamını yitiren kişilerin 79 ile 93 yaşlarında kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler olduğunu açıkladı. Aşının yapılması ile ölüm arasındaki sürenin ise birkaç saat ile 4 arasında değiştiği belirtildi.

Enstitü, hastaların durumunun ağır olduğunu, birden fazla hastalıklarının bulunduğu ve hafifletici tedavi gördüklerini de ekledi.

Norvaç'te benzer olay yaşandı

Kısa bir süre önce de Norveç’ten benzer bir haber gelmiş, başka ciddi hastalıkları bulunan 23 yaşlının aşılama sonrasında yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Norveç İlaç Ajansı, genel yan etkilerin zayıf durumdaki yaşlı kişilerde ciddi reaksiyona yol açmış olabileceğini belirtti. Aşıların söz konusu yaş grubunda yeterince denenmediği üzerinde duruluyor.

Pfizer-Biontech aşısından 10 milyon doz sipariş etmiş olan Avustralya hükümeti, yaşananların ardından harekete geçti. Avustralya, Pfizer ve Norveç hükümetinden konuyla ilgili acil bilgi istediklerini duyurdu.

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