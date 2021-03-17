Türkiye Pfizer/ BioNTech aşısı Türkiye'ye geliyor, detaylar belli oldu

Pfizer/ BioNTech aşısı Türkiye'ye geliyor, detaylar belli oldu

Türkiye

Pfizer/ BioNTech aşısı Türkiye'ye geliyor, detaylar belli oldu

Koronavirüse karşı Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen BioNTech aşısının 4.5 milyon dozu Türkiye'ye gelecek.

17 Mart 2021, Çarşamba 09:02 Son Güncelleme:
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BioNTech'in Pfizer ile geliştirdiği aşıda Türkiye'nin muhatabı Almanya'da yaşayan Uğur Şahin olacak. Türkiye, aşıyı doğrudan Uğur Şahin'den temin edecek.

Sabah'tan Eda Işık'ın haberine göre bu aşı, sırası gelen vatandaşlara önerilecek. Onay veren vatandaşlara uygulanacak. BioNTech aşısı olmak istemeyenlere ise şu anda Türkiye'de yapılmakta olan klasik yöntemle geliştirilen Çin aşısı CoronaVac aşısı vurulacak.

BioNTech aşısının Türkiye'ye gelmesinden sonra Çin'den gelen aşıda olduğu gibi bu aşı da Sağlık Bakanlığı'nca incelenecek. 15 günlük test sürecinin tamamlanmasının ardından uygulanmaya başlayacak. Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa ile birlikte 16 ülkenin kullanımını askıya aldığını AstraZeneca tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının Türkiye'de kullanılması ise düşünülmüyor.


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