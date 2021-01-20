Türkiye Pfizer-BioNTech aşısından sonra yaşanan ölümler için 'tesadüf' açıklaması

Pfizer-BioNTech aşısından sonra yaşanan ölümler için 'tesadüf' açıklaması

Türkiye

Pfizer-BioNTech aşısından sonra yaşanan ölümler için 'tesadüf' açıklaması

Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Pfizer-BioNTech aşısı olduktan sonra hayatını kaybeden kişilerle ilgili araştırma yapıldığını söyledi. Kurugöl, ‘Bu ölümler ile aşı arasında belirgin bir ilişki yok. Tesadüfi bir durum’ dedi.

20 Ocak 2021, Çarşamba 09:47 Son Güncelleme:
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Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bu ölümlerin aşıyla ilgili olup olmadığının araştırıldığını söyledi:

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“Norveç yetkili makamları, ülkede bir haftada bu yaş grubunda ortalama 400 ölüm bulunduğunu, aşılamanın başladığı haftadan sonra bu ölümlerde bir artış olmadığını kaydetti. Ayrıca ölenlerde kanser, kalp hastalığı gibi çok sayıda hastalığın bulunduğu açıklandı. Dünyada her yıl kalp hastalığından yaklaşık 19 milyon, kanserden 10 milyondan fazla kişi yaşamını yitiriyor. Norveç’teki sağlık otoritesi konunun detaylı inceleneceğini belirtti. Ama ön raporunda da ‘Bu ölümler ile aşı arasında belirgin bir ilişki yok. Tesadüfi bir durum’ diye açıklama yaptı.”

‘DSÖ’ye aşıya bağlı ölüm bildirilmedi' 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi’nden halk sağlığı uzmanı Dr. Bahadır Sucaklı, yaşlılar arasındaki ölümlerin, aşıyla bağlantısı olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını söyledi. Dr. Sucaklı, “Bu ölümlerin aşı sonrası meydana gelmesinin tesadüfi olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Mevcut aşı uygulamaları içerisinde aşıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm DSÖ’ye bildirilmedi” dedi. 

(DHA)

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