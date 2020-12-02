Dünya Pfizer/BioNTech aşısının yaygın kullanımına ilk resmi onay geldi

Pfizer/BioNTech aşısının yaygın kullanımına ilk resmi onay geldi

Dünya

Pfizer/BioNTech aşısının yaygın kullanımına ilk resmi onay geldi

Corona virüs karşısında etkisi yüzde 95 olan Pfizer/BioNTech aşısının kullanımına resmi onay İngiltere'den geldi.

02 Aralık 2020, Çarşamba 10:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İngiltere, corona virüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer/BioNTech aşısının kullanımını resmi olarak onayladı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Pfizer/Biontech'in corona virüs aşısı, İngiltere'de kullanım için onayı aldı. İngiltere'de ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluş İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Pfizer/BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi. İngiltere bu aşıdan 40 milyon doz sipariş vermişti ve 10 milyon dozun yıl sonuna dek hazır olması bekleniyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Böylece İngiltere corona virüs aşısına onay veren ve yapan ilk Batılı ülke oldu.

Guardian'a göre MHRA, son aylarda, nihai verilerini 23 Kasım'da sunan Pfizer/BioNTech dahil, çeşitli aşıları son aylarda değerlendirmeye tabi tutuyordu.


İlgili Haberler
Pfizer aşısı uygulanan Türk profesörden gönüllülere önemli uyarıCorona aşısı nasıl nakledilecek? Pfizer/BioNTech'ten açıklamaPfizer/BioNTech aşısı için ödenecek fiyat belli oldu


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Savcı Doğan Öz’ü vurdular
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Piramitlerin önünde verdiği pozlar nedeniyle gözaltına alındı